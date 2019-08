Τιμητική διάκριση για την Iman στη Βενετία

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ξεκινώντας την καριέρα της ως μοντέλο το 1975, η Iman έχει συμμετάσχει σε κινηματογραφικές ταινίες και έχει δημιουργήσει συλλογές φροντίδας δέρματος σχεδιασμένες για έγχρωμες γυναίκες και έχει συνεισφέρει σε ανθρωπιστικά προγράμματα των οργανώσεων The Children’s Defense Fund, Action Against Hunger και την εκστρατεία Raise Hope For Congo.