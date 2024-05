Της έκανε πρόταση γάμου on air - BINTEO

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς στη σκηνή ανέβηκε ο Γιάννης Σεβδικαλής με τη Σοφία Κουρτίδου και αφού ολοκλήρωσαν την εμφάνισή τους, ο ηθοποιός επεφύλασσε μια έκπληξη στην παρτενέρ του.

Το ζευγάρι ερμήνευσε το Just The Way You Are και συγκίνησε ενώ μετά το τέλος της εμφάνισής τους ο Γιάννης Σεβδικαλής γονάτισε και ζήτησε από τη Σοφία Κουρτίδου να τον παντρευτεί!