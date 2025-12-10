Το «καρφί» της Ιωάννας Τούνη για τον Δημήτρη Αλεξάνδρου: Να το παίζεις «καλός» ενώ θα έπρεπε να βρεις τρύπα να κρυφτείς - Real.gr

Μετά την συνέντευξη του Δημήτρη Αλεξάνδρου στην εκπομπή «Super Κατερίνα», η Ιωάννα Τούνη, βλέποντας τα όσα είπε ο πρώην σύντροφός της αντέδρασε μέσα από ένα βίντεο στο προφίλ της στο TikTok.

Όσα δήλωσε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου:

«Είμαστε εντελώς διαφορετικοί άνθρωποι. Εμένα με επηρεάζει και με νοιάζει. Με την άποψη ότι δεν θέλω τη δημοσιότητα. Κλείνω σχεδόν 20 χρόνια στον χώρο. Δεν είμαι από τους ανθρώπους που δεν βγαίνει και λέει τι έχει κάνει και τι δεν έχει να κάνει. Από εκεί και πέρα, η Ιωάννα είναι πιο δυναμική σε αυτό το κομμάτι. Με μια ευκολία θα πάρει το κινητό και θα τα πει, αντί να τα πει πρώτα στον ίδιο της τον εαυτό ή ενδεχομένως στον άνθρωπό της. Έγινε στην πορεία όλο αυτό (που είναι σήμερα). Μη ξεχνάμε το 2021 που ήμασταν με την Ιωάννα δεν ήταν όπως τώρα. Ερχόταν στο σπίτι μου με ένα backpack και φεύγαμε για κάμπινγκ. Δεν είχαμε διαφημιστικά. Δεν ήταν όλο αυτό το κομμάτι» δήλωσε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου.

Λίγες ώρες αργότερα η Ιωάννα Τούνη ανέβασε ένα βίντεο στο οποίο έγραφε: «Με συγχωρείς που το 2021 ερχόμουν μόνο με backpack, αλλά το 2023 έπρεπε να κουβαλάω καρότσι, μωρό και βαλίτσα με όλα τα απαραίτητα. Ας πούμε και καμία αλήθεια θα έλεγα εγώ».

Παράλληλα, απαντώντας σε σχόλιο follower της για την συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου ο Δημήτρης Αλεξάνδρου η γνωστή iflouencer σημείωσε: «Οι συγκαλυμμένες κακίες είναι οι χειρότερες θα πω εγώ. Να το παίζεις καλός ενώ θα έπρεπε να βρεις τρύπα να κρυφτείς μετά τις πράξεις σου… αλλά δεν βαριέσαι».