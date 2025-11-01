Quantcast
Το μοναδικό ζώδιο που θα προσελκύσει χρήματα και τύχη τον Νοέμβριο - Real.gr
real player

Το μοναδικό ζώδιο που θα προσελκύσει χρήματα και τύχη τον Νοέμβριο

12:15, 01/11/2025
Το μοναδικό ζώδιο που θα προσελκύσει χρήματα και τύχη τον Νοέμβριο

Ο Νοέμβριος του 2025 είναι η σκηνή του συγκεκριμένου ζωδίου – και αυτή τη φορά το σύμπαν το φωτίζει με το πιο όμορφο φως.

Διαβάστε το δημοσίευμα στο instyle.gr

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Jennifer Lawrence: Μιλά χωρίς ταμπού για το σώμα της μετά την εγκυμοσύνη

Jennifer Lawrence: Μιλά χωρίς ταμπού για το σώμα της μετά την εγκυμοσύνη

13:30 01/11
Αγωγή 20 εκατ. ευρώ της «MatchVision» στην UEFA για «κλοπή της League phase» στα Κύπελλα Ευρώπης

Αγωγή 20 εκατ. ευρώ της «MatchVision» στην UEFA για «κλοπή της League phase» στα Κύπελλα Ευρώπης

13:15 01/11
Η εκπληκτική μεταμόρφωση της Heidi Klum για το φετινό Halloween-Εμπνευσμένη από την ελληνική μυθολογία η μεταμφίεση

Η εκπληκτική μεταμόρφωση της Heidi Klum για το φετινό Halloween-Εμπνευσμένη από την ελληνική μυθολογία η μεταμφίεση

13:00 01/11
Σοκ στα Βορίζια: Νεκροί και τραυματίες μετά από πυροβολισμούς

Σοκ στα Βορίζια: Νεκροί και τραυματίες μετά από πυροβολισμούς

12:46 01/11
ΗΠΑ: NASA προς Κιμ Καρντάσιαν: Πήγαμε στη Σελήνη, έξι φορές μέχρι τώρα

ΗΠΑ: NASA προς Κιμ Καρντάσιαν: Πήγαμε στη Σελήνη, έξι φορές μέχρι τώρα

12:45 01/11
Μακελειό στα Βορίζια Ηρακλείου: Επεισόδιο με πυροβολισμούς - Αναφορές για νεκρούς

Μακελειό στα Βορίζια Ηρακλείου: Επεισόδιο με πυροβολισμούς - Αναφορές για νεκρούς

12:32 01/11
Πυροσβεστικό Σώμα: Παραμένουν σε ισχύ την χειμερινή περίοδο τα μέτρα πρόληψης και αποφυγής πυρκαγιών- υψηλά πρόστιμα για τους παραβάτες

Πυροσβεστικό Σώμα: Παραμένουν σε ισχύ την χειμερινή περίοδο τα μέτρα πρόληψης και αποφυγής πυρκαγιών- υψηλά πρόστιμα για τους παραβάτες

12:30 01/11
Ευλογιά αιγοπροβάτων: Στη Βουλή η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου - Τσιάρας: Ενεργοποιούμε όλα τα διαθέσιμα εργαλεία για τη στήριξη των κτηνοτρόφων μας

Ευλογιά αιγοπροβάτων: Στη Βουλή η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου - Τσιάρας: Ενεργοποιούμε όλα τα διαθέσιμα εργαλεία για τη στήριξη των κτηνοτρόφων μας

12:20 01/11
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved