Το όνομα του Μάικλ Κίτον είναι γραμμένο στη Λεωφόρο της Δόξας στο Πίτσμπουργκ - Real.gr

Το όνομα του Μάικλ Κίτον είναι γραμμένο λάθος στην ολοκαίνουργια πλακέτα του στη Λεωφόρο της Δόξας στο Πίτσμπουργκ.

Ο Μάικ Κίτον εντάχθηκε στη Λεωφόρο της Δόξας μαζί με εννέα άλλους τιμώμενους τη Δευτέρα σε ειδική τελετή. Ο ηθοποιός ήταν ο μόνος παραλήπτης που παρευρέθηκε στην εκδήλωση αυτοπροσώπως και έκανε εγκάρδια σχόλια στο κοινό της πόλης του αφού παρέλαβε το αστέρι του.

Ωστόσο, μια πιο προσεκτική ματιά στην χάλκινη πλακέτα στο πεζοδρόμιο στην περιοχή Στριπ της πόλης αποκαλύπτει ένα λάθος στο μικρό όνομά του στο αστέρι.