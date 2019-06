Το βιβλίο της πρώην «Μις Ιρλανδία» αφιερωμένο στις γυναίκες

Η Μόνικα Γουόλς πρώην μοντέλο με έδρα την Ιρλανδία συγκέντρωσε ιστορίες ενδοοικογενειακής βίας με θύματα γυναίκες, που δεν έχουν αναφερθεί ποτέ, σε ένα βιβλίο με τίτλο «Take Me Out Of This Hell» (Βγάλε με έξω από αυτή την κόλαση).