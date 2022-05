Το Instagram «μπλόκαρε» την Μαντόνα: Τι συνέβη- Βίντεο

Αν και εκνευρισμένη η Μαντόνα, σε βίντεο που δημοσίευσε από το συμβάν, ακούγεται να απορρεί για το μπλοκ λέγοντας «δεν έχω φορέσει ποτέ τόσα πολλά ρούχα στη ζωή μου».

«Είναι περίεργο, είναι πραγματικά μυστήριο για το γιατί, δεν μου δίνουν λόγο. Είναι σαν μια γραφειοκρατία μέσα σε έναν υπολογιστή. Δεν έχω κάνει τίποτα τον τελευταίο καιρό, τίποτα τρελό αυτή την εβδομάδα, μπορεί να είναι μια καθυστερημένη αντίδραση από τα NFTs μου την περασμένη εβδομάδα. Λυπάμαι που σας απογοήτευσα όλους», λέει επίσης στο βίντεο η Μαντόνα.

.@Madonna was blocked by #Instagram from doing a planned #InstagramLive session at 8 PM PST/11 PM EST last night! pic.twitter.com/xwbkADvDU3