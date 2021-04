Το «Loving the Alien» του Bowie σε ερμηνεία από Peter Frampton

Στις 23 Απριλίου κυκλοφορεί το Frampton Forgets the Words, το άλμπουμ στο οποίο ο Peter Frampton δίνει ινστρουμένταλ ερμηνείες 10 αγαπημένων του κομματιών· ανάμεσα σε αυτά, το «Reckoner» των Radiohead, το «Isn’t It a Pity» του George Harrison, το «Are You Gonna Go My Way» του Lenny Kravitz και το «Avalon» των Roxy Music.