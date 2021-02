Το ντοκιμαντέρ «Summer of Soul» κέρδισε το βραβείο της κριτικής επιτροπής στο Φεστιβάλ Σάντανς 2021

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το «Summer of Soul» ή (...Or, When the Revolution Could Not Be Televised) σε σκηνοθεσία του Questlove μια ταινία για το Πολιτιστικό Φεστιβάλ του Χάρλεμ (Harlem Cultural Festival) του 1969 - κέρδισε το βραβείο της κριτικής επιτροπής και του κοινού στο διαγωνιστικό τμήμα των Καλύτερων Ντοκιμαντέρ από τις ΗΠΑ. Ο Questlove, Αμερικανός μουσικός, τραγουδοποιός, αρχηγός και ντράμερ του συγκροτήματος The Roots αντέδρασε στην είδηση γράφοντας στο Twitter: OOOOMMMGGGGHGGG WE DID IT (Ω Θεέ μου τα καταφέραμε).