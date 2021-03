Το πού και το πότε της φετινής Τελετής στο Rock and Roll Hall of Fame

Το Rock and Roll Hall of Fame ανακοίνωσε ότι η φετινή Τελετή Εισαγωγής θα διεξαχθεί στις 30 Οκτωβρίου και, για πρώτη φορά, θα λάβει χώρα στο Rocket Mortgage FieldHouse του Κλίβελαντ, το γήπεδο της ομάδας μπάσκετ Cleveland Cavaliers.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η πρώτη φορά που η Τελετή Εισαγωγής διεξήχθη στο Κλίβελαντ ήταν το 1997, όταν στο Grand Ballroom του ξενοδοχείου Renaissance Cleveland Hotel τιμήθηκαν οι Bee Gees, Buffalo Springfield, Jackson 5, Joni Mitchell, Parliament-Funkadelic, (Young) Rascals και Crosby, Still & Nash. Επέστρεψε στη μεγαλούπολη της Πολιτείας του Οχάιο, αλλά στο Public Hall του Κλίβελαντ, το 2009, το 2012, το 2015 και το 2018·φέτος θα είναι η πρώτη χρονιά που θα φιλοξενηθεί σε γήπεδο μπάσκετ. Το σπίτι των Cleveland Cavaliers -παλιά, γνωστό ως Gund Arena και Quicken Loans Arena- έχει στο διάβα των χρόνων φιλοξενήσει πολλές σημαντικές συναυλίες ονομάτων της μουσικής σκηνής όπως των Rolling Stones, Beyoncι, Bruce Springsteen & the E Street Band, Cher, U2, Tom Petty & the Heartbreakers, Paul McCartney και Kanye West.

Η λίστα αυτών που θα τιμηθούν φέτος (ή, class, όπως επισήμως λέγεται) δεν έχει προς το παρόν οριστεί αλλά υποψήφιοι είναι οι Mary J. Blige, Kate Bush, Devo, Foo Fighters, Go-Go's, Iron maiden, Jay-Z, Chaka Khan, Carole King, Fela Kuti, LL Cool J, New York Dolls, Rage Against the Machine, Todd Rundgren, Tina Turner και Dione Warwick. Οι νικητές θα ανακοινωθούν τον Μάιο.