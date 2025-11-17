Τομ Κρουζ: Τιμήθηκε με το πρώτο Όσκαρ της καριέρας του στα Governors Awards 2025 - Real.gr

Μετά από δεκαετίες πρωταγωνιστικής παρουσίας στο Χόλιγουντ και τέσσερις υποψηφιότητες χωρίς νίκη, ο Τομ Κρουζ απέκτησε επιτέλους το πρώτο του Όσκαρ. Ο 63χρονος σταρ τιμήθηκε με Τιμητικό Βραβείο Όσκαρ στην 16η τελετή των Governors Awards, που πραγματοποιήθηκε στο Dolby Theatre του Χόλιγουντ, αναγνωρίζοντας τη συνολική και διαχρονική προσφορά του στον κινηματογράφο.

Υπό τους γνώριμους ήχους του soundtrack από τις «Επικίνδυνες Αποστολές», ο Κρουζ ανέβηκε στη σκηνή καταχειροκροτούμενος από συναδέλφους και συνεργάτες. Στο κοινό βρίσκονταν μεταξύ άλλων ο Κόλιν Φάρελ, Εμίλιο Εστέβεζ και Στίβεν Σπίλμπεργκ, ο οποίος τον έχει σκηνοθετήσει στις ταινίες «Minority Report» και «Ο Πόλεμος των Κόσμων».

Παρά τις τέσσερις υποψηφιότητες που είχε συγκεντρώσει στο παρελθόν, για τις ταινίες «Γεννημένος την 4η Ιουλίου», «Τζέρι Μαγκουάιρ» και «Μανόλια», και ως παραγωγός για το «Top Gun: Μάβερικ», ο Κρουζ δεν είχε κερδίσει ποτέ Όσκαρ μέχρι σήμερα.

Στη συγκινητική ομιλία του, ο ηθοποιός τόνισε:

«Η αγάπη μου για τον κινηματογράφο ξεκίνησε από πολύ μικρή ηλικία. Η μεγάλη οθόνη μου έδωσε τη δίψα για περιπέτεια, γνώση, κατανόηση της ανθρωπότητας, δημιουργία χαρακτήρων και αφήγηση ιστοριών. Μου άνοιξε τα μάτια».

Θεωρείται πλέον ένας από τους τελευταίους μεγάλους αστέρες του κινηματογράφου που μπορούν να γεμίσουν αίθουσες μόνο με το όνομά τους.

Τα Governors Awards, που διοργανώνονται κάθε χρόνο από την Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών, τιμούν προσωπικότητες με σημαντική επίδραση στη βιομηχανία του κινηματογράφου. Φέτος εκτός από τον Τομ Κρουζ, τιμήθηκαν επίσης:

Ντέμπι Άλεν, ηθοποιός και χορογράφος, γνωστή από το «Fame»

Γουίν Τόμας, σκηνογράφος με σημαντική προσφορά σε μεγάλες παραγωγές

Ντόλι Πάρτον, που έλαβε το Ανθρωπιστικό Βραβείο Jean Hersholt για την φιλανθρωπική της δράση

Η 79χρονη Ντόλι Πάρτον, η οποία δεν μπόρεσε να παρευρεθεί λόγω θεμάτων υγείας, παρέλαβε το βραβείο μέσω βιντεοδιάσκεψης. Μεταξύ άλλων, δήλωσε:

«Δεν είχαμε πολλά να μοιραστούμε, αλλά οι γονείς μου με δίδαξαν ότι όσο περισσότερα δίνεις, τόσο περισσότερες ευλογίες λαμβάνεις».

Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια έχει προσφέρει πάνω από 300 εκατομμύρια βιβλία σε παιδιά μέσω της βιβλιοθήκης που ίδρυσε στο πλαίσιο του ιδρύματός της «Dollywood». Πρόσφατα ακύρωσε έξι συναυλίες στο Λας Βέγκας, αναβάλλοντάς τες για τον Σεπτέμβριο του 2026.