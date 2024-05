Ο Tom Brady θέλησε να τιμήσει τις δύο γυναίκες που υπήρξαν οι μητέρες των παιδιών του στη Γιορτή της Μητέρας, μετά το δράμα που μεσολάβησε από την εμφάνισή του ως επίτιμου καλεσμένου στο live αφιέρωμα του Netflix, The Greatest Roast of All Time: Tom Brady.