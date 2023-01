Τομ Κρουζ: Ήθελε να πετάξει με τζετ 70 εκατ. δολαρίων στο Top Gun αλλά είπε «όχι» το Πολεμικό Ναυτικό

Κάτι ανάλογο ήθελε να κάνει και στην ταινία: «Top Gun: Maverick», στην οποία επέστρεψε ως πιλότος. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα της Marca, οι παραγωγοί του φιλμ θέλησαν να προχωρήσουν σε μια σκηνή με τον Κρουζ να πετά με ένα τζετ F18, όμως το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ δεν έδωσε τη συγκατάθεσή του.

Ένα μαχητικό αεροσκάφος F18, σαν αυτό που ήθελε να πετάξει ο Κρουζ, κοστίζει περίπου 70 εκατομμύρια δολάρια, σχεδόν το μισό του προϋπολογισμού που δαπανήθηκε για την ταινία του Κρουζ.

