Τον Ιανουάριο εγκαινιάζεται το Εθνικό Μουσείο Αφρο-Αμερικανικής Μουσικής

Η αμερικανική πόλη Νάσβιλ είναι ήδη γνωστή ως προορισμός της κάντρι μουσική, αλλά πλέον θα έχει και μία άλλη πτυχή, σόουλ, γκόσπελ και R&B, χάρη στο νέο της Μουσείο, αφιερωμένο στην Αφρο-Αμερικανική μουσική.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το Εθνικό Μουσείο Αφρο-Αμερικανικής Μουσικής θα εγκαινιαστεί στις 18 Ιανουαρίου 2021 και θα ανοίξει τις πύλες του για το κοινό στις 30 του ίδιου μήνα με μέτρα κοινωνικής απόστασης.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο του Μουσείου (National Museum of African American Music - NMAAM) τα εγκαίνια του οποίου αναβλήθηκαν ήδη μία φορά, λόγω της πανδημίας του νέου κορωνοϊού, το κτίριο 5.000 τετραγωνικών μέτρων βρίσκεται στην καρδιά της Μουσικής Πόλης στον πύργο Fifth + Broadway.

Είναι το μοναδικό Μουσείο αφιερωμένο στη διατήρηση και ανάδειξη περισσότερων από 50 μουσικών ειδών και στυλ που δημιουργήθηκαν, επηρεάστηκαν και / ή είναι εμπνευσμένα από Αφρο+Αμερικανούς.

Σε κάθε μία από τις έξι γκαλερί του Μουσείου θα παρουσιάζεται μια διαφορετική αφήγηση και οπτική της Αφρο-Αμερικανικής μουσικής - η ιστορία, η κληρονομιά και ο αντίκτυπός της στον κόσμο - μέσω έργων τέχνης, αντικειμένων, αναμνηστικών, ενδυμάτων και τεχνολογίας αιχμής.