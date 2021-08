Τον Οκτώβριο ξανά στο Μπρόντγουεϊ το μιούζικαλ με τραγούδια του Dylan

Το μιούζικαλ με τραγούδια του Bob Dylan «Girl From The North Country» είχε την ατυχία να κάνει πρεμιέρα στο Μπρόντγουεϊ λίγες μέρες πριν η πανδημία υποχρεώσει σε αναστολή, τον Μάρτιο του 2020, όλων των δημόσιων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων.

Τώρα, στις 13 Οκτωβρίου επιστρέφει στο Belasco Theater της Νέας Υόρκης. Το άλμπουμ με τα τραγούδια κυκλοφόρησε πριν λίγες μέρες και δόθηκε στη δημοσιότητα το τραγούδι «Like a Rolling Stone», με τη Mare Winningham πρώτη φωνή, και το οποίο κλείνει με ένα απόσπασμα από το τραγούδι του 1997 του Dylan «To Make You Feel My Love».

Το «Girl From The North Country» έγραψε ο Ιρλανδός Conor McPherson και εν πολλοίς κάνει χρήση όχι τόσο γνωστών τραγουδιών του Dylan όπως τα «Sign on the Window», «Sweetheart Like You» και «Went to See the Gypsy» για να αφηγηθεί την ιστορία ανθρώπων απελπισμένων που μαζεύονται σε ένα οικοτροφείο στην Duluth της Πολιτείας της Μινεσότα το 1934 στη διάρκεια της Μεγάλης Ύφεσης.