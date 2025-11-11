Τόνια Μαράκη - Σταύρος Ζουλουφός: Επτά χρόνια έρωτας - Real.gr

Η Τόνια Μαράκη δουλεύει πολύ και αγαπά περισσότερο. Ανάμεσα στα γυρίσματα για τις σειρές «Σπίτι δίπλα στο ποτάμι» και «Maestro», η ηθοποιός απολαμβάνει τη σχέση της με τον επιχειρηματία Σταύρο Ζουλουφό.

Της ΕΛΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Η Τόνια Μαράκη είναι πανευτυχής στο πλευρό του συντρόφου της, επιχειρηματία Σταύρου Ζουλουφού. Αυτή την περίοδο εργάζεται για δύο σημαντικές σειρές, «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» του Αlpha και το «Maestro in blue» στο Mega.

Αν και μέχρι τον Φεβρουάριο ο σύντροφός της έμενε μόνιμα στη Σύρο, αποφάσισε να μετακομίσει στην Αθήνα, προκειμένου να είναι μαζί. «Πρώτα γενέθλια μακριά από την οικογένειά μου και από τα περισσότερα αγαπημένα μου άτομα! Καινούργια ζωή, καινούργιες εμπειρίες, αλλά πάντα με ανθρώπους δικούς μου και ξεχωριστούς! Θα ήθελα όσο τίποτα να ήταν μαζί μου άτομα που έλειπαν και πάντα περνούσαμε αυτή την ημέρα μαζί, αλλά ξέρω πως νοητά ήταν εδώ και τους αγαπώ πολύ! Σας ευχαριστώ όλους για όλα! Αλλος ένας χρόνος γεμάτος ευγνωμοσύνη! Υγεία να έχουμε πάνω απ’ όλα και τα υπόλοιπα ας έρθουν», έγραψε στις αρχές της χρονιάς ο επιχειρηματίας, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης εστιατορίου στον τόπο καταγωγής του, τη Σύρο, ενώ παράλληλα διαθέτει στο νησί ενοικιαζόμενα δωμάτια.

Λόγω της σχέσης του με την Τ. Μαράκη αποφάσισε να επεκταθεί επαγγελματικά και στην Αθήνα. Συνεργάζεται με γνωστό εστιατόριο της Γλυφάδας, αλλά εξερευνά μαζί με τη σύντροφό του και άλλα σημεία όπου θα μπορούσε να δραστηριοποιηθεί.

Η Τόνια υποδέχθηκε τον αγαπημένο της με χαρά στην Αθήνα, τον οποίο γνώρισε την περίοδο που εργαζόταν στον χώρο της εστίασης, στη Σύρο και στην Τήνο, προκειμένου να βγάζει τα προς το ζην, παράλληλα με το ξεκίνημά της ως ηθοποιού, και πλέον μένουν μαζί. Η ταλαντούχα ηθοποιός, που έχει συμμετάσχει σε σημαντικές δουλειές, όπως το «Ετερος εγώ», δεν μπορούσε να μείνει μακριά από την πρωτεύουσα, τη μοναδική ίσως πόλη όπου μπορεί να εξελιχθεί καλλιτεχνικά. Αποφοίτησε από τη δραματική σχολή «Γιώργος Θεοδοσιάδης», ενώ δείγμα της δουλειάς της στο θέατρο αποτελούν οι παραστάσεις «Μαρίκα» (2019) και «Οπου κι αν πας να μη χαθείς» (2021).