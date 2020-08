Τριάντα τρία χρόνια μετά βίντεο του Λου Ριντ με τον Τζον Μέλενκαμπ

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τριάντα τρία χρόνια μετά, αυτό το τζαμάρισμα εμφανίστηκε στο YouTube. Το βίντεο ξεκινά με τον Μέλενκαμπ και το συγκρότημά του να παίζουν επιτυχίες σαν τα «Small Town» και «Paper in Fire». Στο 16ο λεπτό ανεβαίνει ο Ριντ και το πλήθος, κάτω, τρελαίνεται. Λου Ριντ και Τζον Μέλενκαμπ έπαιξαν μαζί «Walk on the Wild Side», «Sweet Jane», «Rock & Roll» και «I Love You, Suzanne». Προς το τέλος -αλλά το βίντεο δεν έχει καταγράψει αυτές τις συγκινητικές στιγμές- ανέβηκε πάνω και ο Τζον Πράιν να παίξει μαζί τους.