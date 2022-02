Τρόμος για τον Ελτον Τζον στα 10.000 πόδια – Παρουσίασε βλάβη το αεροπλάνο του

Οι δυνατοί άνεμοι που έφταναν τα 80 μίλια την ώρα έκαναν δύσκολη την προσγείωση. Ο πιλότος διέκοψε την προσγείωση δύο φορές, ενώ ασθενοφόρα και πυροσβεστικά συνεργεία ήταν σε ετοιμότητα στο αεροδρόμιο Farnborough.

«Το τζετ χτυπήθηκε από τους ανέμους και δεν μπορούσε να προσγειωθεί. Ήταν φρικτό να το βλέπεις», είπε ένας μάρτυρας στη Sun.

Elton John, 74, 'caught in terrifying mid-air emergency as his £66million private jet suffers hydraulic failure at 10,000ft' https://t.co/QPDQVzY74k