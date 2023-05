Τρόμος για Χάρι και Μέγκαν: Κινδύνευσαν με τροχαίο - Παπαράτσι τους κυνηγούσαν για πάνω από δύο ώρες

Το κυνηγητό συνέβη αφού η Μέγκαν και ο Χάρι είχαν παρευρεθεί σε τελετή απονομής βραβείων στο Ziegfeld Ballroom στη Νέα Υόρκη την Τρίτη - η πρώτη τους δημόσια εμφάνιση μετά τη στέψη του βασιλιά.

Ο Χάρι και η Μέγκαν παραιτήθηκαν από τους βασιλικούς τους ρόλους το 2020 και μετακόμισαν στις Ηνωμένες Πολιτείες εν μέρει εξαιτίας αυτού που περιέγραψαν ως έντονη παρενόχληση από τα μέσα ενημέρωσης.

Ο πρίγκιπας έχει μιλήσει εδώ και καιρό για την οργή του σχετικά με την παρείσφρηση του Τύπου, την οποία κατηγορεί για τον θάνατο της μητέρας του πριγκίπισσας Νταϊάνα, η οποία σκοτώθηκε όταν η λιμουζίνα της τράκαρε καθώς απομακρυνόταν από το κυνήγι παπαράτσι στο Παρίσι.

Britain's Prince Harry, his wife Meghan and her mother were involved in a 'near catastrophic car chase' involving paparazzi photographers, a spokesperson for the prince said https://t.co/wBZugneKnQpic.twitter.com/8tZyARdQjX