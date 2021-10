Ο Ελληνας τενίστας υποστήριξε ότι πρέπει να είναι Έλληνας.

«Παιδιά, πέρα από την πλάκα, ο επόμενος Τζέιμς Μποντ πρέπει να είναι Έλληνας», έγραψε ο Έλληνας τενίστας στον λογαριασμό του στο Twitter.

Guys, jokes aside, the next James Bond should be Greek.