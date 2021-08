Τζέιμς Κόρντεν και Καμίλα Καμπέγιο προκάλεσαν κυκλοφοριακό χάος στο Λος Άντζελες

Κυκλοφοριακό κομφούζιο προκλήθηκε στο Λος Άντζελες το Σαββατοκύριακο όταν ο τηλεοπτικός παρουσιαστής και ηθοποιός Τζέιμς Κόρντεν και η τραγουδίστρια και ηθοποιός Καμίλα Καμπέγιο έκαναν flash mob (ξαφνική συγκέντρωση ομάδας ανθρώπων) σε κεντρικό δρόμο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η δράση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο προβολής του remake της ταινίας «Σταχτοπούτα» (Cinderella) που θα είναι διαθέσιμη από το Amazon Prime Video από τις 3 Σεπτεμβρίου. Ο Τζέιμς Κόρντεν χόρεψε φορώντας ένα γιγάντιο κοστούμι ποντικού και η Καμπέγιο τραγουδούσε την επιτυχία του 1999 της Τζένιφερ Λόπεζ «Let’s Get Loud».

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι σκηνές στις οποίες συμμετείχαν οι Μπίλι Πόρτερ και Ίντινα Μένζελ γυρίστηκαν για το επόμενο επεισόδιο του βραδινού σόου - The Late Late Show with James Corden, καθώς ανάλογες εκπλήξεις είχε ετοιμάσει ο παρουσιαστής με αφορμή την κυκλοφορία των ταινιών Frozen, Aladdin και The Greatest Showman.