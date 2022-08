Τζέιμς Χέτφιλντ: Χωρισμός για τον τραγουδιστή των Metallica μετά από 25 χρόνια γάμου

Παραδόξως, η αίτηση δεν αναφέρθηκε ποτέ και το ζευγάρι την κράτησε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας καθώς και οι δυο τους είναι ακόμα σε επαφή.

Ο Τζέιμς και η Φραντσέσκα γνωρίστηκαν το 1992 και παντρεύτηκαν το 1997. Mαζί έχουν αποκτήσει δύο κόρες και έναν γιο.

Metallica frontman James Hetfield and his wife of more than two decades are no more, TMZ has learned. https://t.co/Dmb1sG781X