Τζένιφερ Άνιστον - Τζιμ Κέρτις: Το «ευχαριστώ» για τη χρονιά που τους έφερε κοντά - Real.gr

Με μια σειρά από στιγμιότυπα σημαντικών στιγμών των τελευταίων δώδεκα μηνών, ο Τζιμ Κέρτις (Jim Curtis) αποχαιρέτησε μέσα από το Instagram το 2025, μια χρονιά-σταθμό για την προσωπική του ζωή, καθώς σφραγίστηκε από τη σχέση του με τη διάσημη ηθοποιό Τζένιφερ Άνιστον (Jennifer Aniston).

Μεταξύ των εικόνων που ο γνωστός υπνοθεραπευτής, συγγραφέας και σύμβουλος ευεξίας έφερε στο φως, ήταν και ένα κοινό στιγμιότυπο με την ηθοποιό από μια βόλτα τους με το αυτοκίνητο.

Στη λεζάντα της ανάρτησής του, ο Κέρτις έκανε έναν ιδιαίτερα αισιόδοξο απολογισμό.

«Συνέβησαν κάποια υπέροχα πράγματα αυτή τη χρονιά, αλλά πάντα οι άνθρωποι είναι αυτοί που κάνουν τη διαφορά. Ανυπομονώ να δω τι μας επιφυλάσσει το 2026… έχω μερικές εκπλήξεις στα σκαριά», έγραψε χαρακτηριστικά.

Είχε προηγηθεί η ανάρτηση της Άνιστον, η οποία μοιράστηκε σε ένα βίντεο τις δικές της καλύτερες στιγμές.