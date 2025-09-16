Quantcast
Τζένιφερ Λόπεζ: Η εντυπωσιακή αλλαγή της για την ταινία «Kiss of the Spider Woman» - Real.gr
real player

Τζένιφερ Λόπεζ: Η εντυπωσιακή αλλαγή της για την ταινία «Kiss of the Spider Woman»

11:52, 16/09/2025
Τζένιφερ Λόπεζ: Η εντυπωσιακή αλλαγή της για την ταινία «Kiss of the Spider Woman»

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ - EPA/CAROLINE BREHMAN

Με αφορμή την επερχόμενη πρεμιέρα της ταινίας «Kiss of the Spider Woman», η Τζένιφερ Λόπεζ (Jennifer Lopez) έδωσε μια πρώτη γεύση στους θαυμαστές της, από την εκπληκτική της μεταμόρφωση ως Aurora.

Σε ανάρτηση στο προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μοιράστηκε τρία στιγμιότυπα από τα παρασκήνια του φιλμ, όπου εμφανίζεται να έχει αφήσει πίσω τα χαρακτηριστικά καστανά της μαλλιά και να έχει υιοθετήσει ένα τολμηρό πλατινέ ξανθό look.

Στα στιγμιότυπα η Λόπεζ φαίνεται φοράει μια πλατινέ περούκα, με τα μαλλιά της μαζεμένα σε μια ψηλή, σγουρή αλογοουρά, έχοντας μια πλεκτή ροζ στέκα ενώ το έντονο κόκκινο κραγιόν της, παραπέμπει στη λάμψη της χρυσής εποχής του Χόλιγουντ.

Δείτε τις εικόνες:

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Jennifer Lopez (@jlo)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved