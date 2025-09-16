Τζένιφερ Λόπεζ: Η εντυπωσιακή αλλαγή της για την ταινία «Kiss of the Spider Woman» - Real.gr

Με αφορμή την επερχόμενη πρεμιέρα της ταινίας «Kiss of the Spider Woman», η Τζένιφερ Λόπεζ (Jennifer Lopez) έδωσε μια πρώτη γεύση στους θαυμαστές της, από την εκπληκτική της μεταμόρφωση ως Aurora.

Σε ανάρτηση στο προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μοιράστηκε τρία στιγμιότυπα από τα παρασκήνια του φιλμ, όπου εμφανίζεται να έχει αφήσει πίσω τα χαρακτηριστικά καστανά της μαλλιά και να έχει υιοθετήσει ένα τολμηρό πλατινέ ξανθό look.

Στα στιγμιότυπα η Λόπεζ φαίνεται φοράει μια πλατινέ περούκα, με τα μαλλιά της μαζεμένα σε μια ψηλή, σγουρή αλογοουρά, έχοντας μια πλεκτή ροζ στέκα ενώ το έντονο κόκκινο κραγιόν της, παραπέμπει στη λάμψη της χρυσής εποχής του Χόλιγουντ.

Δείτε τις εικόνες: