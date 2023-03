Τζέρεμι Ρένερ μετά το ατύχημα: «Επέλεξα να επιβιώσω» - Βίντεο

Ο ίδιος μίλησε για το περιστατικό, όταν παρασύρθηκε από ένα εκχιονιστικό μηχάνημα βάρους 14.000 κιλών, όταν απομάκρυνε το χιόνι από την περιοχή του σπιτιού του, στο Mt. Rose Highway, έπειτα από έντονες χιονοπτώσεις στη Νεβάδα, το Σαββατοκύριακο της Πρωτοχρονιάς και την περιπετειώδη διαδικασία ανάρρωσής του.

Πρόκειται για το ιδιωτικό του μηχάνημα, το οποίο γλίστρισε στο χιόνι όταν το φρένο έκτακτης ανάγκης του δεν λειτούργησε. Τότε, ο άνδρας προσπάθησε να προστατεύσει τον ανιψιό του από τραυματισμό, αφού το εκχιονιστικό κατευθυνόταν κατά πάνω του.

«Θα το έκανα ξανά», είπε ο Ρένερ στην εκπομπή, ερωτηθείς πώς θα λειτουργούσε σήμερα σε ένα παρόμοιο συμβάν. «Κι αυτό, γιατί το μηχάνημα κατευθυνόταν πάνω στον ανιψιό μου» πρόσθεσε.

Στη συνέντευξη φαίνεται να δακρύζει καθώς αναφέρεται στον αντίκτυπο του ατυχήματος στην οικογένειά του. «Επέλεξα να επιβιώσω», είπε, ενώ πρόσθεσε ότι σκέφτηκε: «Δεν πρόκειται να σκοτωθώ. Αποκλείεται».

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε και στον πόνο του όταν τον καταπλάκωσε το μηχανήμα, ωστόσο όπως είπε «ήταν ξύπνιος κάθε στιγμή του ατυχήματος».

