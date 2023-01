Τζέρεμι Ρένερ: Νέες πληροφορίες για τον τρόπο που έγινε το ατύχημα του ηθοποιού

Μάλιστα ήταν τέτοιος ο τραυματισμός του, που ο 51χρονος σταρ της Marvel μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο την Κυριακή, όπου και νοσηλεύεται σε «κρίσιμη αλλά σταθερή» κατάσταση. Ο Ρένερ, λάτρης των βαρέων μηχανημάτων, λόγω της συχνής χιονόπτωσης είχε αγοράσει ειδικά μηχανήματα, τα οποία τα χρησιμοποιεί.

The moment #JeremyRenner was airlifted to hospital after running over his own leg with snow plough at his Lake Tahoe ranch: Doctor neighbour saved his life with a tourniquet after Marvel actor suffered 'serious blood loss' #JeremyRennerAccident#Trendingpic.twitter.com/VlpV7LK4LG