Τζολάκης – Σπανού: Μαζί στο επόμενο βήμα - Real.gr

Ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού, Κωνσταντής Τζολάκης, έχει βρει την ευτυχία στο πλευρό της συντρόφου του, Νάσιας Σπανού, ενώ οι δυο τους παραδέχονται πως η επισημοποίηση της σχέσης τους θα γίνει σύντομα πραγματικότητα.

Της ΝΙΚΗΣ ΚΩΤΣΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Περίπου τρία χρόνια ευτυχίας απολαμβάνει ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού, Κωνσταντής Τζολάκης, με τη σύντροφο της ζωής του, Νάσια Σπανού. Το όμορφο κορίτσι με καταγωγή από τη Δεσκάτη, παρόλο που σπούδασε στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ και έμενε μόνιμα στη Θεσσαλονίκη, πήρε τη μεγάλη απόφαση να αλλάξει τη ζωή της και να μετακομίσει στην Αθήνα, προκειμένου να μείνει μαζί με τον αγαπημένο της.

Παράλληλα με αυτό το βήμα, πραγματοποιεί και ένα όνειρό της, να σπουδάσει υποκριτική στη Σχολή Θεάτρου «Δήλος» της Δήμητρας Χατούπη. Το καλοκαίρι μάλιστα, η Νάσια έπαιξε στο έργο «Θραύσματα και θέματα από την Ιλιάδα», στο θέατρο «Σταθμός» στο Μεταξουργείο, στο πλαίσιο της πτυχιακής της.

Το ζευγάρι έχει θέσει ως στόχο να κάνει πράξη μερικά ακόμη όνειρά του και ένα από αυτά είναι τα ταξίδια. Τις ημέρες των Χριστουγέννων, όταν οι προπονήσεις και οι επαγγελματικές υποχρεώσεις τούς άφησαν το περιθώριο, οι δυο τους αποφάσισαν να κάνουν ένα ειδυλλιακό ταξίδι στις Μαλδίβες.

Καθόλου τυχαία η επιλογή του καλοκαιρινού προορισμού, αφού η θάλασσα είναι η μεγάλη αγάπη του Κ. Τζολάκη. Ο ποδοσφαιριστής, έχοντας πάρει και το πτυχίο του από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιά από τον περασμένο Μάιο, έχει περισσότερο ελεύθερο χρόνο για χαλάρωση και ανεμελιά.

Πέρυσι τα Χριστούγεννα οι δυο τους είχαν ταξιδέψει στο Παρίσι, ενώ το καλοκαίρι τούς βρήκε στο εξωτικό Μπαλί στην Ινδονησία. Ενα από τα ανοιξιάτικα ταξίδια τους ήταν στη Ρώμη, ενώ τον Σεπτέμβριο επέλεξαν να πετάξουν μέχρι το Ντουμπάι.

Το καλοκαίρι, η Ν. Σπανού πάντρεψε την αδελφή της, Ελένη, συνοδευόμενη φυσικά από τον Κωνσταντή, συσφίγγοντας έτσι τους οικογενειακούς δεσμούς. Η Νάσια και ο Κωνσταντής δέχθηκαν ανάλογες ευχές για επισφράγιση της αγάπης τους, ενώ και οι δύο άφησαν να εννοηθεί ότι δεν θα αργήσει η στιγμή που η ευχή «και στα δικά τους» θα γίνει πραγματικότητα.