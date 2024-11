Τζον Στάμος: Από τη Λεωφόρο της Δόξας στην Ελλάδα

Εκπληκτος ο σταρ του Χόλιγουντ Τζον Στάμος ήρθε αντιμέτωπος με μια τραγική ιστορία όταν, μέσω ενός ντοκιμαντέρ, αναζήτησε το γενεαλογικό δέντρο του.

Της ΝΙΚΗΣ ΚΩΤΣΟΥ - ΠΗΓΗ: Realnews

Ο Τζον Στάμος έγινε πατέρας για πρώτη φορά το 2018 από τη δεύτερη σύζυγό του, ηθοποιό και συγγραφέα Κέιτλιν ΜακΧιού, και ονόμασε τον γιο του Βασίλη, που είναι και το όνομα του ελληνικής καταγωγής πατέρα του. «Από εδώ και στο εξής, το καλύτερο μέρος μου θα είναι πάντα η γυναίκα μου και ο γιος μου. Καλώς ήρθες, Μπίλι Στάμος (πήρε το όνομα του πατέρα μου)», είχε γράψει σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Ο 61χρονος ηθοποιός του Χόλιγουντ, που έχει το δικό του αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας, ζει στο Μπέβερλι Χιλς μαζί με την οικογένειά του και, όταν δεν ασχολείται με τα audiobooks και τη μουσική του, παίζει με τον γιο του.

Πρόσφατα, ο διάσημος ηθοποιός έκανε μια σημαντική οικογενειακή ανακάλυψη. Μέσω της σειράς ντοκιμαντέρ «Who do you think you are?» επισκέφθηκε την Ελλάδα, προκειμένου να αναζητήσει το γενεαλογικό δέντρο του και… έχασε τη γη κάτω από τα πόδια του όταν πληροφορήθηκε πως ο προπαππούς του, Βασίλης Σταματόπουλος, δολοφονήθηκε. Το γεγονός που ανέτρεψε οτιδήποτε γνώριζε από την παιδική του ηλικία για τον παππού του πατέρα του ήταν ο βίαιος θάνατός του. «Οταν ο πατέρας μου ήταν σε κώμα για περίπου έξι μήνες, πριν πεθάνει, θυμάμαι ότι καθόμουν μαζί του και του κρατούσα το χέρι, κάνοντάς του πολλές ερωτήσεις που δεν μπορούσε να απαντήσει. Ενιωθα ότι ήξερα περισσότερα για την ελληνική μου πλευρά, αλλά αυτό το γεγονός ήταν κάτι που δεν φανταζόμουν ποτέ».

Ο Τζον Στάμος αποφάσισε να επισκεφθεί την Ελλάδα και να μάθει περισσότερα για τις ρίζες του με τη βοήθεια της ιστορικού Κατερίνας Λαγού. Ο ίδιος θυμάται όταν έκανε τον γύρο της Αθήνας με ένα ταξί: «Το περίεργο είναι ότι κοιτάζω γύρω μου, κοιτάζω πρόσωπα και βλέπω τον μπαμπά μου, βλέπω τον παππού μου. Αισθάνομαι οικεία. Είναι η ενέργεια. Είμαστε τόσο υπερήφανοι Ελληνες στην οικογένειά μου. Γιατί φύγαμε από εδώ;».

Θέμα τιμής

Ο παππούς του Τζ. Στάμος, Ιωάννης Σταματόπουλος, καταγόταν από το χωριό Κακούρι, που βρίσκεται κοντά στην Τρίπολη. Οταν έφτασε στην Αμερική, άλλαξε το επίθετό του από Σταματόπουλος σε Στάμος. Ο Τζ. Στάμος κατά την παραμονή του στην Ελλάδα επισκέφθηκε το ληξιαρχείο της Τρίπολης για να αντλήσει περισσότερες πληροφορίες για το γενεαλογικό του δέντρο. Ετσι πληροφορήθηκε ότι ο παππούς του γεννήθηκε το 1904, ότι φοίτησε στο τοπικό σχολείο και ότι ήταν ορφανός μιας και ο πατέρας του, ονόματι Βασίλειος, δολοφονήθηκε το 1905 από κάποιον Ιωάννη Κολιόπουλο ή αλλιώς Ιούδα, με τον οποίο πιθανόν γνωρίζονταν.

«Αυτό είναι συναρπαστικό. Ισως είχαν κάποια διαφωνία που τους οδήγησε σε αδιέξοδο. Ισως μάλωναν για τις γυναίκες τους ή για οτιδήποτε άλλο. Και μετά, μπαμ, πυροβολήθηκε ο προπαππούς μου. Και ίσως ήταν εκεί η προγιαγιά μου. Εκείνη την εποχή, η Ελλάδα ήταν γνωστή για τη βία. Γιατί τότε οι Ελληνες έπαιρναν πολύ σοβαρά τη φήμη τους, την τιμή τους», τονίζει ο ηθοποιός.

Η δίκη έγινε στο ποινικό δικαστήριο της Τρίπολης το 1915, 10 χρόνια μετά τη δολοφονία, διάστημα κατά το οποίο ο δράστης είχε εξαφανιστεί. Τελικά, καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη. «Είναι συναρπαστικό να ανακαλύπτω τι συνέβη στον τύπο που το έκανε και μετά τι συνέβη στην προγιαγιά μου, γιατί έπρεπε να πουλήσει τη φάρμα της. Οι θεοί κλαίνε για την ελληνική τραγική μου ιστορία», λέει ο Τζ. Στάμος, ο οποίος εξέφρασε την αγάπη του για την Ελλάδα και στα απομνημονεύματά του που κυκλοφόρησαν με τον τίτλο «Αν θα μου είχες πει». Σε ένα πρόσφατο ταξίδι του στην Ελλάδα ένιωθε, όπως λέει, ότι κάθε ηλικιωμένος άνδρας που συναντούσε του θύμιζε τον πατέρα του, Βασίλη Στάμος, ο οποίος πέθανε το 1998.