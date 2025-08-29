Τζορτζ Κλούνεϊ: Η εντυπωσιακή εμφάνιση με την Αμάλ στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ Βενετίας - Παρά το πρόβλημα υγείας - Real.gr

Παρά το πρόβλημα υγείας που τον ανάγκασε να ακυρώσει τις προγραμματισμένες του εμφανίσεις στο 82ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, ο Τζορτζ Κλούνεϊ (George Clooney) έκανε θριαμβευτική εμφάνιση στο κόκκινο χαλί της πρεμιέρας της ταινίας του «Jay Kelly» το βράδυ της Πέμπτης.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, συνοδευόταν από τη σύζυγό του, Αμάλ, η οποία έκλεψε τις εντυπώσεις, όπως και στον γάμο τους στην ίδια πόλη.

Καθώς έβγαιναν από το αυτοκίνητο, ο Κλούνεϊ, εμφανώς προστατευτικός, ρώτησε τη σύζυγό του: «Είσαι καλά;» πριν της πει «Εντάξει, πάμε».

Ο ηθοποιός φαινόταν σε πολύ καλή διάθεση καθ’ όλη τη διάρκεια της παρουσίας του στο κόκκινο χαλί και μάλιστα αφιέρωσε περίπου 20 λεπτά υπογράφοντας αυτόγραφα στους θαυμαστές του, σύμφωνα με τη Daily Mail.

Σε κάποια σημεία, ωστόσο, τον είδαν να κρατάει το λαιμό του και να σταματάει για να εξηγήσει στο κόσμο: «Δεν μπορώ να μιλήσω!».

Στο μεταξύ η Αμάλ Κλούνεϊ, επέλεξε μία vintage δημιουργία σε έντονο φούξια χρώμα του οίκου Jean-Louis Scherrer για να συνοδεύσει τον σύζυγό της στην πρεμιέρα.

Φτιαγμένη από ταφτά, με μια σειρά από κουμπιά στο μπροστινό μέρος, πολλές πτυχώσεις και μία εντυπωσιακή ουρά, το σχέδιο προέρχεται από τη συλλογή του οίκου για το φθινόπωρο του 1995.

Ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με πέδιλα Aquazzura, χρυσή τσάντα-φάκελο Jimmy Choo και ξεχωριστά σκουλαρίκια.