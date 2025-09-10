Quantcast
Úrsula Corberó: Έγκυος η Tokyo του Casa De Papel - Real.gr
real player

Úrsula Corberó: Έγκυος η Tokyo του Casa De Papel

17:45, 10/09/2025
Úrsula Corberó: Έγκυος η Tokyo του Casa De Papel

H ηθοποιός ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της με μια φωτογραφία… αλά Tokyo.

Διαβάστε το δημοσίευμα στο instyle.gr

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Νέες αποκαλύψεις για τον γιατρό του «Ιπποκράτειου» - Έχει καταδικαστεί στο παρελθόν για φακελάκι

Νέες αποκαλύψεις για τον γιατρό του «Ιπποκράτειου» - Έχει καταδικαστεί στο παρελθόν για φακελάκι

18:05 10/09
Chevron και Helleniq Energy κατέθεσαν προσφορά για τις περιοχές νότια της Κρήτης - Η δήλωση Παπασταύρου - ΒΙΝΤΕΟ

Chevron και Helleniq Energy κατέθεσαν προσφορά για τις περιοχές νότια της Κρήτης - Η δήλωση Παπασταύρου - ΒΙΝΤΕΟ

17:35 10/09
«Πηγή έμπνευσης για όλους μας»: Η συγκινητική αναφορά της φον ντερ Λάιεν στους Έλληνες δασοκομάντος

«Πηγή έμπνευσης για όλους μας»: Η συγκινητική αναφορά της φον ντερ Λάιεν στους Έλληνες δασοκομάντος

17:30 10/09
Συνελήφθη 59χρονος που πυροβόλησε εναντίον υπαλλήλου καθαριότητας στου Γκύζη - Βίντεο

Συνελήφθη 59χρονος που πυροβόλησε εναντίον υπαλλήλου καθαριότητας στου Γκύζη - Βίντεο

16:12 10/09
Το Κρεμλίνο αρνείται να σχολιάσει το χθεσινό συμβάν με drones στην Πολωνία

Το Κρεμλίνο αρνείται να σχολιάσει το χθεσινό συμβάν με drones στην Πολωνία

15:07 10/09
Χατζηδάκης στον Realfm 97,8: Το σκηνικό αμφισβήτησης είναι από κάποιους ψίθυρους που διακινούνται στο τρίγωνο του Κολωνακίου και όχι από την αντιπολίτευση

Χατζηδάκης στον Realfm 97,8: Το σκηνικό αμφισβήτησης είναι από κάποιους ψίθυρους που διακινούνται στο τρίγωνο του Κολωνακίου και όχι από την αντιπολίτευση

15:15 10/09
Εύα Χαντάβα: «Πίστευα ότι θα πεθάνω, κρυφτήκαμε στο δάσος για να γλιτώσουμε» - Συγκλονίζει η διεθνής βολεϊμπολίστρια από το φλεγόμενο Νεπάλ

Εύα Χαντάβα: «Πίστευα ότι θα πεθάνω, κρυφτήκαμε στο δάσος για να γλιτώσουμε» - Συγκλονίζει η διεθνής βολεϊμπολίστρια από το φλεγόμενο Νεπάλ

11:00 10/09
Οδομαχίες στις μεγαλύτερες πόλεις της Γαλλίας - Συνεχίζονται οι αναταραχές και οι συλλήψεις την ώρα που ο Λεκορνί υπόσχεται «ρήξεις»

Οδομαχίες στις μεγαλύτερες πόλεις της Γαλλίας - Συνεχίζονται οι αναταραχές και οι συλλήψεις την ώρα που ο Λεκορνί υπόσχεται «ρήξεις»

16:05 10/09
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved