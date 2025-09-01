Βάφτιση στην Κρήτη - Real.gr

Η Παυλίνα Βουλγαράκη και ο σύντροφός της, Στέφανος, θα βαφτίσουν το επόμενο καλοκαίρι τη μοναχοκόρη τους, Ερωφίλη, στον τόπο καταγωγής τους, όπου σκοπεύουν να μετακομίσουν μόνιμα.

Το επόμενο καλοκαίρι αναμένεται να είναι μια σημαντική περίοδος για την Παυλίνα Βουλγαράκη και τον σύντροφό της, Στέφανο, καθώς σχεδιάζουν τη βάφτιση της κόρης του, που θα πάρει και επισήμως το όνομα Ερωφίλη, τιμώντας έτσι τη γιαγιά του Στέφανου. Το μυστήριο προβλέπεται να γίνει σε κλειστό κύκλο στην Κρήτη, τόπο καταγωγής και των δύο γονιών, την οποία όχι απλώς αγαπούν, αλλά έχουν επιλέξει για να συνεχίσουν εκεί τη νέα οικογενειακή ζωή τους.

Εν μέσω προετοιμασιών για τη μόνιμη μετακόμιση στο νησί, η Π. Βουλγαράκη διανύει μια από τις πιο τρυφερές και δημιουργικές περιόδους της. Απολαμβάνει το φετινό καλοκαίρι αγκαλιά με τη νεογέννητη κόρη της και επανασυστήνεται με την έννοια της ευτυχίας. Η μικρούλα έκανε ήδη τις πρώτες διακοπές της στην Κρήτη. Η οικογένεια φιλοξενήθηκε στο «Plethora Luxury Suites», έναν πολυτελή ξενώνα στη Ροδιά Ηρακλείου, που έχει δημιουργήσει ο αδελφός της τραγουδίστριας, Διονύσης.

Πριν βρεθούν εκεί, είχαν περάσει οικογενειακώς λίγες ημέρες στο Λαύριο, μαζί με τον άλλο αδελφό της Παυλίνας, Απόστολο, και τη σύζυγό του, οι οποίοι πρόσφατα έγιναν και εκείνοι γονείς. Η ταλαντούχα τραγουδοποιός μοιράζεται συχνά με τους διαδικτυακούς φίλους της μικρά καθημερινά δείγματα της ευτυχίας της. Χαρακτηριστικό είναι ένα τρυφερό βίντεο στο οποίο ερμήνευσε το παραδοσιακό «Συ μου ’μαθες πώς αγαπούν» του Θανάση Σκορδαλού, κρατώντας στην αγκαλιά της την κόρη της. Και μπορεί να μη σκοπεύει να κυκλοφορήσει διασκευή του τραγουδιού, ετοιμάζει, όμως, ένα τρυφερό νανούρισμα που έχει γράψει για το μωρό της, το οποίο λέγεται «Ερωφίλη».

Αυτή η περίοδος είναι αφιερωμένη στη μητρότητα, γι’ αυτό και η Παυλίνα δεν πραγματοποιεί συναυλίες, με εξαίρεση δύο εμφανίσεις, τις οποίες δεν μπορούσε να αρνηθεί: το live του αγαπημένου φίλου της Γιώργου Σαμπάνη στο «Κατράκειο» και τη συναυλία του Γιώργου Περρή στο «Παλλάς». Στο πλευρό της σταθερό στήριγμα είναι πάντα ο σύντροφός της, με τον οποίο έχουν υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης. Ενας «τέλειος μπαμπάς», όπως τον χαρακτηρίζει η ίδια, που συμμετέχει ενεργά στην ανατροφή της Ερωφίλης. Παράλληλα, η Π. Βουλγαράκη συνεχίζει τα podcast, που ξεκίνησε στην καραντίνα, με θέματα που αφορούν την τέχνη και την ψυχική υγεία.

Μόλις ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό της στη συμβουλευτική ψυχολογία και ξεκινά δεύτερο στην κλινική ψυχολογία, ενώ συνεχίζει την εξειδίκευσή της στη μουσικοθεραπεία. Τα τραγούδια από το τελευταίο της άλμπουμ, «Λύκοι», που κυκλοφορεί ήδη στο Spotify και περιλαμβάνει ένα συγκλονιστικό ντουέτο με τη Δήμητρα Γαλάνη, ντύνουν συχνά τις αναρτήσεις από τις στιγμές της. Το φθινόπωρο αναμένονται η κυκλοφορία του φυσικού δίσκου, συνοδευόμενου από την επίσημη παρουσίαση και ένα live που προβλέπεται μοναδικό.

