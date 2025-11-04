Βαλέρια Χοψονίδου – Αντώνης Βλωτιδέλλης: Και το όνομα αυτού… - Real.gr

Η σχεδιάστρια Βαλέρια Χοψονίδου και ο θεατρικός παραγωγός Αντώνης Βλωτιδέλλης αποφάσισαν να βαφτίσουν τον μόλις τεσσάρων μηνών γιο τους Παναγιώτη.

Της ΚΟΡΥΝΑΣ ΜΑΝΤΑΓΑΡΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Τις πρώτες γιορτές με τον γιο τους ετοιμάζονται να περάσουν οι νέοι γονείς Βαλέρια Χοψονίδου και ο σύζυγός της Αντώνης Βλωτιδέλλης.

Η σχεδιάστρια αθλητικών ρούχων, που έγινε ευρέως γνωστή από τη συμμετοχή της στο «Survivor», και ο θεατρικός παραγωγός ζουν την απόλυτη ευτυχία κρατώντας στην αγκαλιά τους τον τεσσάρων μηνών γιο τους. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες της Realnews, το ζευγάρι έχει ήδη επιλέξει να του δώσει το όνομα Παναγιώτης.

Οι δυο τους είναι ζευγάρι εδώ και δύο χρόνια και έχουν επιλέξει να κρατούν τη σχέση τους μακριά από τους προβολείς της δημοσιότητας. Οι δημόσιες εμφανίσεις τους είναι μάλλον σπάνιες.

Τον Ιούλιο η Βαλέρια και ο Αντώνης επισημοποίησαν τη σχέση τους με πολιτικό γάμο, λίγες ημέρες πριν υποδεχθούν στον κόσμο το πρώτο παιδί τους.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της «R», μέσα στον επόμενο χρόνο θα οριστικοποιήσουν την ημερομηνία του θρησκευτικού γάμου τους και τη βάφτιση του γιου τους.

Ο Αντ. Βλωτιδέλλης αυτό το διάστημα βρίσκεται σε πυρετό προετοιμασιών, αφού φέτος τον χειμώνα, αλλά και μέσα στο 2026, θα παρουσιάσει στο Christmas Theater παραστάσεις υπερπαραγωγή από το εξωτερικό που αναμένεται να εντυπωσιάσουν το κοινό.

Η Β. Χοψονίδου έχει επικεντρωθεί στην ανατροφή του μονάκριβου γιου της. Από το πλευρό της δεν λείπει ούτε στιγμή η αδελφή της, Ολυμπία Χοψονίδου. Η σύζυγος του Βασίλη Σπανούλη έχει μεγάλη αδυναμία στη μικρή αδελφή της, η οποία έχει γίνει και νονά του πέμπτου παιδιού της, της Αναστασίας.