Βάνα Πεφάνη: Με εμπνέουν οι καθημερινοί άνθρωποι - Real.gr

Η Βάνα Πεφάνη, μία από τις σημαντικότερες παρουσίες του ελληνικού θεάτρου, παρουσιάσει το «Μένγκελε» του Θανάση Τριαρίδη, το οποίο θα ταξιδέψει και στη Ζυρίχη, και μιλά για τη σχέση της με το κοινό, τη σημασία της διεθνούς παρουσίας, αλλά και για την προσωπική της ζωή.

Της ΝΙΚΗΣ ΚΩΤΣΟΥ

Η ηθοποιός και σκηνοθέτης, Βάνα Πεφάνη, που έχει βρει τον τρόπο να πατάει σταθερά στη γη, μιλάει στο real.gr για το μυστικό της ισορροπίας, το οποίο συμβάλλει και στην επαγγελματική, αλλά και στην προσωπική της ζωή. Η καλλιτέχνις μάχεται καθημερινά για τη δικαιοσύνη ακόμη και για το πιο απλό κι αυτό φωνάζει μέσα από τη στάση της γενικότερα. Μέσα από το «Μένγκελε» του Θ. Τριαρίδη, το οποίο θα ταξιδέψει τον Ιανουάριο στη Ζυρίχη και που η ίδια σκηνοθετεί, στο θέατρο ΠΛΥΦΑ, και δίνει όλα τα μηνύματα που αξίζουν στη σημερινή κοινωνία. Η Β. Πεφάνη, τέλος, δεν κρύβει την επιθυμία της να παίξει σε μια τηλεοπτική σειρά…

Η Βάνα Πεφάνη μιλά με πάθος για το έργο του Θανάση Τριαρίδη «Μένγκελε», που σκηνοθετεί φέτος. Από την πρώτη στιγμή που το διάβασε, ένιωσε ότι κρατούσε στα χέρια της κάτι πολύ περισσότερο από μια θεατρική ιστορία. «Το “Μένγκελε” δεν με άφησε να το ξεχάσω. Είναι ένα κείμενο που δεν επιτρέπει ούτε στον αναγνώστη, ούτε στον θεατή να μείνει αθώος. Είναι μια πράξη ευθύνης», λέει, υπογραμμίζοντας ότι δεν την «γοήτευσε» αλλά τη σημάδεψε, σαν κραυγή μέσα στο σκοτάδι της Ιστορίας.

Η σκηνοθέτιδα δεν βλέπει την παράσταση ως μια απλή αφήγηση, αλλά ως έναν «ενδιάμεσο τόπο», όπως τον ονομάζει: «Δεν είναι κάτι που παρακολουθείς από απόσταση. Η σκηνή γίνεται γέφυρα ανάμεσα σε όσα ζούμε και όσα εκτυλίσσονται στο έργο. Ο θεατής δεν καλείται απλώς να δει, αλλά να σταθεί ενεργά, να σκεφτεί, να νιώσει». Αυτή η επιθυμία για βιωματική εμπλοκή, χωρίς διδακτισμό, ήταν και η μεγαλύτερη σκηνοθετική της πρόκληση: να αποφύγει την «ανακούφιση» της χρονικής απόστασης και να κάνει το κοινό να αισθανθεί ότι η βία, η σιωπή και η συνενοχή είναι παρούσες τώρα.

Τον Ιανουάριο του 2026 η παράσταση θα ταξιδέψει στη Ζυρίχη: «Το να παρουσιαστεί η παράσταση στη Ζυρίχη έχει για μένα ξεχωριστή σημασία, όχι μόνο γιατί είναι μια σημαντική ευρωπαϊκή σκηνή, αλλά γιατί φέρνει το έργο μπροστά σ’ ένα κοινό που κουβαλά τη δική του ιστορική και πολιτισμική σχέση με το θέμα. Το “Μένγκελε” δεν είναι ένα “ελληνικό” έργο με τη στενή έννοια και κάθε φορά που ανεβαίνει σε άλλη γλώσσα, σε άλλη πόλη, ξαναγεννιέται μέσα από τα ερωτήματα που θέτει εκεί. Η διεθνής παρουσία λοιπόν, είναι για μένα μια ευκαιρία διαλόγου. Όχι εξαγωγής κάποιας έτοιμης αλήθειας, αλλά μιας ανοιχτής, ειλικρινούς αντιπαράθεσης με θεατές διαφορετικών εμπειριών και ευαισθησιών» λέει η σκηνοθέτιδα και συμπληρώνει ότι αυτό είναι, τελικά, ο στόχος του θεάτρου: να δημιουργεί τόπους συνάντησης όπου μπορούμε να ακούσουμε ο ένας τον άλλον, να ανταλλάξουμε εμπειρίες.

Βέβαια, δεν είναι η πρώτη φορά που η Β. Πεφάνη σκηνοθετεί στο εξωτερικό. Έχει ήδη παρουσιάσει δουλειά της και συνεργαστεί με ευρωπαίους ηθοποιούς και χορευτές το 2013-2014 σε Αγγλία, Ισπανία και Τουρκία: «Ευλογία τα ταξίδια για την τέχνη μου» τονίζει.

Η καλλιτέχνις σημειώνει ότι επειδή η ιστορία επαναλαμβάνεται, τέτοιες παραστάσεις δεν είναι απλώς αναγκαίες — είναι επείγουσες: «Ζούμε σε μια εποχή όπου η βία επιστρέφει συχνά κανονικοποιημένη ή άλλοτε μεταμφιεσμένη. Η Ιστορία δεν έχει τελειώσει — επαναλαμβάνεται σιωπηλά, μέσα από την απάθεια, την αδιαφορία, την εξοικείωση με την αδικία. Το θέατρο δεν μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά μπορεί να διακόψει για μια στιγμή την κανονικότητά του. Μπορεί να μας αναγκάσει που σκεφτούμε που στεκόμαστε σε σχέση με όσα συμβαίνουν».

Αξίζει να αναφέρουμε ότι η καλλιτέχνις πρόκειται να σκηνοθετήσει τη «Φθινοπωρινή Ιστορία» του Α. Αρμπούζωφ, που ανεβαίνει στο θέατρο «Αργώ» από τις 3 Νοεμβρίου, για δεύτερη χρονιά με την Πέμη Ζούνη και τον Σταύρο Ζαλμά.

«Η προσωπική μου ζωή με επηρεάζει σε όλα»

Στη συζήτηση, η Βάνα Πεφάνη δεν κρύβει ότι η δύναμή της στο σανίδι και στη σκηνοθεσία πηγάζει και από την προσωπική της ζωή. Ωστόσο, η σχέση της με τον συγγραφέα, Γιάννη Καρκανέβατο, που μετρά ήδη 17 χρόνια, παραμένει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. «Η ιδιωτικότητα μας προστατεύει. Δεν είναι επιλογή για να κρυφτούμε, αλλά τρόπος ζωής που μας κρατάει ισορροπημένους. Το σημαντικό είναι να είμαστε καλά».

Όπως παραδέχεται, αυτή η σταθερότητα την έχει επηρεάσει βαθιά και δημιουργικά: «Η προσωπική μου ζωή με επηρεάζει σε όλα. Ευτυχώς τα τελευταία αρκετά χρόνια με κάνει καλύτερο άνθρωπο». Και αν υπάρχει κάποιο «μυστικό», το αποκαλύπτει με απλότητα: «Καμία μαγική συνταγή. Μόνο αγάπη, αφοσίωση και –πάνω απ’ όλα– χιούμορ. Χιούμορ και αυτοσαρκασμός».

Αν και βαθιά δεμένη με το θέατρο, η Πεφάνη δεν περιορίζεται σε αυτό. Παρακολουθεί σινεμά, σειρές, εκθέσεις φίλων, αλλά και πολύ θέατρο, αντλώντας έμπνευση όχι μόνο από τα έργα αλλά και από την καθημερινότητα: «Με εμπνέουν περισσότερο οι άνθρωποι στον δρόμο. Ο τρόπος που μιλάνε, οι σιωπές τους. Συχνά βλέπω ακούγοντας». Δεν κρύβει μάλιστα ότι θα την ενδιέφερε να παίξει σε μια τηλεοπτική σειρά βασισμένη σε ψυχολογικά ή ιστορικά πειράματα, ένα θέμα που ταιριάζει με το στοχαστικό της βλέμμα.

Με αφορμή το «Μένγκελε», που δεν γίνεται μόνο μια θεατρική εμπειρία, γίνεται ένας καθρέφτης τόσο της Ιστορίας όσο και της προσωπικής μας ευθύνης, η ίδια η Βάνα Πεφάνη, πατώντας ανάμεσα στην τέχνη και την ιδιωτική της ζωή, φαίνεται να έχει βρει τον τρόπο να παραμένει γειωμένη: με αγάπη, αφοσίωση και μια γερή δόση χιούμορ.