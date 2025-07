Βαγγέλης Παυλίδης: «Σκοράρει» στην ευτυχία - Real.gr

Ο ποδοσφαιριστής της Μπενφίκα και της Εθνικής μας, Βαγγέλης Παυλίδης, επέλεξε να κάνει πρόταση γάμου στη σύντροφό του, Μαριάννα Σολκίδου, επί ελληνικού εδάφους και εκείνη είπε το μεγάλο «ναι».

Της ΚΟΡΥΝΑΣ ΜΑΝΤΑΓΑΡΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Eνας από τους πιο σημαντικούς ποδοσφαιριστές της εθνικής ομάδας της Ελλάδας κάνει διεθνή καριέρα. Ο Βαγγέλης Παυλίδης δεν έχει παίξει ποτέ σε ελληνική ομάδα, αφού σε όλη την πορεία του αγωνίζεται σε συλλόγους του εξωτερικού, όμως όποτε φορά τη φανέλα της Εθνικής καταφέρνει να ξεχωρίζει.

Ο Ελληνας επιθετικός βιώνει μία από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής του, καθώς ετοιμάζεται να παντρευτεί με την αγαπημένη του, Μαριάννα Σολκίδου.

Ο 26χρονος ποδοσφαιριστής, που τα τελευταία χρόνια αγωνίζεται στην Μπενφίκα, έκανε πρόταση γάμου στη σύντροφό του. Η Μαριάννα, που αποτελεί το στήριγμά του και ζει μαζί του στο εξωτερικό, κατάγεται από τη Θεσσαλονίκη -όπως και ο Βαγγέλης- σπουδάζει οικονομικά και είναι η πιο ένθερμη οπαδός του.

Βρίσκεται στο πλευρό του διακριτικά στα καλά, αλλά και στα δύσκολα, εδώ και εννέα χρόνια. Μετά το τέλος των υποχρεώσεων του Β. Παυλίδη με την Μπενφίκα, οι δυο τους ήρθαν μαζί στην Ελλάδα και απολαμβάνουν τις διακοπές τους στη Χαλκιδική.

Το βράδυ της Δευτέρας, 14 Ιουλίου, ο Βαγγέλης έστησε ένα παραμυθένιο σκηνικό. Μπροστά στους κοινούς φίλους τους, γονάτισε και έκανε την πρόταση στη γυναίκα της ζωής του. Εκείνη, συγκινημένη, είπε το «ναι» και έπεσε στην αγκαλιά του, με τους φίλους τους να στήνουν ένα μεγάλο πάρτι για να το γιορτάσουν.

Ο Βαγγέλης και η Μαριάννα γνωρίζονται από τότε που ήταν παιδιά στη Θεσσαλονίκη. Οι φίλοι τους εκτιμούσαν πως η επισημοποίηση της σχέσης τους ήταν θέμα χρόνου. Ο Βαγγέλης ήθελε να κάνει την πρόταση γάμου σε ελληνικό έδαφος και, όταν έγινε, δημοσίευσε φωτογραφίες και βίντεο γράφοντας τρυφερά: «And let forever begin tonight… She said yes». («Και ας αρχίσει απόψε το “για πάντα”. Είπε το “ναι”).

3