Βαγγέλης Περρής: Απασφάλισε κατά του Τριαντάφυλλου – «Με δική του προτροπή, οι fans του έγραψαν εμετικά σχόλια…» - Real.gr

O Βαγγέλης Περρής ήταν καλεσμένος στο “Πρωινό” την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου. Ο γνωστός δημοσιογράφος αποκάλυψε ότι ένα περιστατικό με τον Τριαντάφυλλο τον ενόχλησε τόσο πολύ που τον οδήγησε στην απόφασή του να αποχωρήσει από την τηλεόραση. “Αλήθεια πες μου, καταλαβαίνω ότι η ποιότητα ζωής σου είναι καλύτερη. Δεν σου έχουμε λείψει;¨”, τον ρώτησε ο Γιώργος […]

Διαβάστε το αρχικό δημοσίευμα Βαγγέλης Περρής: Απασφάλισε κατά του Τριαντάφυλλου – «Με δική του προτροπή, οι fans του έγραψαν εμετικά σχόλια…» στο InStyle.