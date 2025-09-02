Βασίλης Αμουτζόγλου - Μάγδα Πένσου: Γάμος σε κλειστό κύκλο - Real.gr

Η 19η Αυγούστου ήταν μια ευτυχισμένη ημέρα για την ηθοποιό και τραγουδίστρια Μάγδα Πένσου και για τον προπονητή τένις Βασίλη Αμουτζόγλου, οι οποίοι επισφράγισαν την αγάπη τους με μια τελετή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Της ΝΙΚΗΣ ΚΩΤΣΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

H Μάγδα Πένσου και ο Βασίλης Αμουτζόγλου βιώνουν μια πολύ τρυφερή συνθήκη. Υστερα από δυόμισι χρόνια σχέσης, οι δυο τους αποφάσισαν να επισημοποιήσουν την αγάπη τους, έχοντας δίπλα τους τις οικογένειές τους και τους καλούς φίλους τους.

«Ποτέ δεν είναι αργά για τίποτα… Πάντα είναι νωρίς για να κάνεις το ταξίδι μοναδικό, όμορφο και αξέχαστο. Με αγάπη και σεβασμό. Συνεχίζουμε», έγραψε η Μ. Πένσου στα social media λίγο πριν φύγει με τον σύζυγό της για ταξίδι του μέλιτος στην Κρακοβία.

Είναι γνωστή από την πορεία της στην υποκριτική και στο τραγούδι, έχει αποδείξει όμως, ότι διαθέτει μια πολυδιάστατη προσωπικότητα. Τα τελευταία χρόνια μοιράζει τον χρόνο της ανάμεσα στην καλλιτεχνική δημιουργία και στο τένις, καθώς εργάζεται ως προπονήτρια. Είναι μητέρα δύο γιων, που απέκτησε στον γάμο της με τον σεναριογράφο Δημήτρη Αποστόλου και έχει καταφέρει να συνδυάζει με ισορροπία την καριέρα της και τη μητρότητα.

Στο πλευρό της, ο Β. Αμουτζόγλου, καταξιωμένος προπονητής τένις. Πατέρας και ο ίδιος, γνωρίζει καλά τι σημαίνει οικογένεια. Το ζευγάρι ζει μόνιμα στη Βέροια, σε ένα σπίτι που αποπνέει θαλπωρή και ζεστασιά.

Με τον γάμο τους, οι δύο οικογένειες ενώθηκαν και επίσημα, δημιουργώντας ένα μεγάλο σπιτικό, που γεμίζει από στιγμές αγάπης και γέλιου. Η τελετή και το γλέντι που ακολούθησε είχαν όλα τα στοιχεία μιας αξέχαστης ιδιωτικής γιορτής: συγκίνηση, ρομαντισμό, μουσική και χορό μέχρι το ξημέρωμα.

Οσοι βρέθηκαν εκεί μιλούσαν για έναν γάμο που δεν θύμιζε απλώς κοινωνικό γεγονός, αλλά μια αυθεντική γιορτή της αγάπης.

