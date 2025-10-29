Βασίλης Μπισμπίκης: Δεν είμαι άγιος, ποτέ δεν χαρακτήρισα τον εαυτό μου έτσι - Real.gr

Quantcast
12:42, 29/10/2025
Ο Βασίλης Μπισμπίκης σκιαγραφεί τον πρωταγωνιστικό ρόλο του στη νέα ταινία του Γιάννη Οικονομίδη, «Σπασμένη Φλέβα»

Ο ηθοποιός μίλησε στο Lifo Talks και απόσπασμα από τις δηλώσεις του προβλήθηκε στο «Πρωινό».

Για τον ρόλο του στην ταινία, ο Μπισμπίκης εξήγησε πως η δυσκολία ήταν να βρει «τις δικές του εκδοχές» μέσα σε έναν ήρωα που ταλαντεύεται μεταξύ σκληρότητας και ευαισθησίας: «Όλοι μέσα μας έχουμε όλες τις εκδοχές που μπορεί να έχει ένας ρόλος. Η εξάσκηση ήταν να βρω τις δικές μου. Όλα τα έχουμε, και κακία, και μικροπρέπεια. Ο ηθοποιός οφείλει να ταιριάξει σε έναν ρόλο. Φονιάς μπορεί να μην είσαι, αλλά το μίσος για κάτι φτάνει για να κάνεις σκηνικό φόνο».

Μιλώντας για τα όρια ανάμεσα στην τέχνη και την ηθική, πρόσθεσε: «Κανείς δεν είναι άγιος, ούτε εγώ είμαι. Δεν χαρακτήρισα ποτέ τον εαυτό μου έτσι, ούτε θέλω να έχω πάνω μου την ταμπέλα του “καλού παιδιού”. Όλοι εν δυνάμει μπορεί να κάνουμε πράγματα που δεν είναι ηθικά».

Δείτε το βίντεο:

 

