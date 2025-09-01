Βενετία 2025: Η Κέιτ Μπλάνσετ στο κόκκινο χαλί του «Father Mother Sister Brother» - Real.gr

Η Κέιτ Μπλάνσετ (Cate Blanchett) έκλεψε τις εντυπώσεις χθες το βράδυ κατά την πρεμιέρα της νέας της ταινίας, «Father Mother Sister Brother», στην αίθουσα Sala Grande του 82ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.

Σύμφωνα με το Variety, η ταινία που πραγματεύεται τη ζωή τριών διαφορετικών οικογενειών σε σκηνοθεσία Τζιμ Τζάρμους (Jim Jarmusch) απέσπασε πεντάλεπτο θερμό χειροκρότημα.

Μετά το τέλος της προβολής ο σκηνοθέτης φίλησε το χέρι καθεμιάς από τις πρωταγωνίστριές του, Μπλάνσετ, Βίκι Κριπς (Vicky Krieps), Σάρλοτ Ράμπλινγκ (Charlotte Rampling), Μέιμ Μπιάλικ (Mayim Bialik) και Ίντια Μουρ (Indya Moore).

Το παρών στη πρεμιέρα έδωσε επίσης ο Λούκα Σάμπατ (Luka Sabbat) ενώ οι συμπρωταγωνιστές του, ‘Ανταμ Ντράιβερ (Adam Driver) και Τομ Γουέιτς (Tom Waits), δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν.