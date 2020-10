«Very nice!»: η τουριστική καμπάνια του Καζακστάν αντιγράφει τον Μπόρατ

Στην πρόσφατο σίκουελ της ταινίας, «Borat 2», ο δημοσιογράφος – πρωταγωνιστής απεικονίζει την πατρίδα του ως μισογυνιστική, ομοφοβική και αντισημιτική – ακριβώς όπως έκανε και στην πρώτη ταινία «Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan».