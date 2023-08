Η Victoria Beckham δεν ήθελε να έχει οπτική επαφή με κανέναν όταν εμφανίστηκε στο Top Of The Pops, όπως ισχυρίστηκε η πρώην παρουσιάστρια Gail Porter.

Κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισης με τον Dane Bowers, όπου ερμήνευσαν το Out Of Your Mind στη διάρκεια ενός live show, η Posh φέρεται να μην αλληλεπιδρούσε με κανέναν στο πλατό.