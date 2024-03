Victoria Beckham: Το σπαρακτικό μήνυμα της PETA μετά την εισβολή στην επίδειξη μόδας

Η Victoria Beckham παρουσίασε τη σειρά γυναικείων ρούχων της για το φθινόπωρο-χειμώνα στη γαλλική πρωτεύουσα την Παρασκευή. Όμως, υπήρξε αναστάτωση όταν διαδηλωτές της οργάνωσης People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) εισέβαλαν στην πασαρέλα για να προωθήσουν τη χρήση vegan δέρματος.

Η οργάνωση έστειλε επιστολή στην Beckham – η οποία στο παρελθόν είχε απαγορεύσει τις εξωτικές γούνες και τα δέρματα ζώων από τις συλλογές της – με την παράκληση να μοιραστεί ένα γραφικό βίντεο που ζητά από τους θεατές να ανοίξουν τα μάτια τους για τη σκληρότητα του εμπορίου δέρματος.