Βίκυ Κάβουρα - Γιώργος Τζαβέλλας: Βάφτιση σε κλειστό κύκλο - Real.gr

Την ωραιότερη περίοδο της κοινής ζωής τους διανύουν η Βίκυ Κάβουρα και ο Γιώργος Τζαβέλλας, απολαμβάνοντας υπέροχες στιγμές με τη μικρή κόρη τους, η οποία θα πάρει τα ονόματα Ματθίλδη Ραφαηλία.

Της ΝΙΚΗΣ ΚΩΤΣΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Η Βίκυ Κάβουρα και ο Γιώργος Τζαβέλλας απολαμβάνουν ένα από τα πιο ξεχωριστά δώρα της ζωής, την κόρη τους. Η ηθοποιός και ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής έχουν προσαρμόσει τις καθημερινές και επαγγελματικές τους υποχρεώσεις έτσι ώστε να δίνουν χώρο και χρόνο στη σχεδόν 1,5 έτους Ματθίλδη-Ραφαηλία, η οποία είναι η αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητά τους.

Πιστοί στα έθιμα, ονειρεύονται για εκείνη μια παραδοσιακή βάφτιση. Κάνουν ήδη σχέδια για το ιερό μυστήριο, χωρίς ωστόσο να αποκαλύπτουν ακόμη λεπτομέρειες. Μάλιστα, δεν έχει γίνει γνωστό αν θα τελεστεί και ο γάμος μαζί με τη βάφτιση.

Η Β. Κάβουρα είναι μια full time μαμά, που δεν αποχωρίζεται ούτε στιγμή το μωρό της. Εχοντας αφήσει για ένα διάστημα την υποκριτική, προκειμένου να βρίσκεται δίπλα στην κόρη της αυτούς τους πρώτους μήνες της ζωής της, χαμογελά πλατιά και αισθάνεται δικαιωμένη από την απόφασή της.

Η Ραφαηλία, όπως τη φωνάζουν οι γονείς της, είναι ένα γεμάτο ζωντάνια παιδί, που έχει ξετρελάνει όλα τα μέλη της οικογένειάς της. Σε αυτόν τον στενό κύκλο, άλλωστε, σχεδιάζεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να γίνει και η βάφτισή της, μακριά από τη δημοσιότητα και τις κάμερες.

Τόσο η Βίκυ όσο και ο Γιώργος επιθυμούν όλα να γίνουν όπως πρέπει για την κόρη τους, χωρίς ωστόσο να βιάζονται. Αν κρίνει κανείς από το πάρτι γενεθλίων του πρώτου χρόνου της ζωής της, το οποίο ήταν μια υπερπαραγωγή με θέμα τη γοργόνα και υπέροχη διακόσμηση εμπνευσμένη από τον βυθό της θάλασσας, δεν αμφιβάλλει για το πόσο μελετημένα θα είναι όλα στη βάφτιση.

«Αν δεν θέλει ο Θεός, δεν θα βρεις ποτέ τον άνδρα σου. Πέρα από αυτό, πρέπει να ταιριάζεις με τον άλλον. Θεωρώ ότι η αγάπη μας για τη θρησκεία μάς έχει δέσει ακόμα περισσότερο», έχει δηλώσει η ηθοποιός για τον πατέρα του παιδιού της.

Η Βίκυ λατρεύει τη φύση και τη θάλασσα όλες τις εποχές του χρόνου και συνδυάζει εξορμήσεις μαζί με την οικογένειά της. Ακόμη, αν και έχει γα λίγο αφήσει την τηλεόραση και το θέατρο, διαβάζει διαρκώς, αφού είναι το… δεύτερο μεγάλο πάθος της.

Παράλληλα, όταν ξεκλέβει λίγο χρόνο από τη φροντίδα του μωρού της, αναζητεί νέα σχέδια για το προσωπικό της brand με μαγιό, τα οποία έχουν ήδη αγαπηθεί.