Βίκυ Παπαδοπούλου: Σε... διπλό ταμπλό - Real.gr

Η Βίκυ Παπαδοπούλου μιλά στην «R» για τη συμμετοχή της στις κινηματογραφικές ταινίες «Φθινοπωρινά Χριστούγεννα» και «Θηλυκό», δίνοντας έμφαση στην πρώτη, καθώς έχει τον ρόλο μιας μητέρας.

Της ΚΟΡΥΝΑΣ ΜΑΝΤΑΓΑΡΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Σε κάθε εμφάνισή της συγκεντρώνει τα φώτα της δημοσιότητας, αν και ως χαρακτήρας είναι ιδιαίτερα χαμηλών τόνων. Η Βίκυ Παπαδοπούλου πριν από λίγες ημέρες έδωσε το «παρών» στην έναρξη του 31ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, Νύχτες Πρεμιέρας, όπου και προβλήθηκε η νέα ταινία του Γιώργου Λάνθιμου «Βουγόνια». «Παρακολούθησα την έναρξη του φεστιβάλ και τη νέα ταινία του Γιώργου Λάνθιμου, η οποία μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι σημαντικό ο κόσμος να στηρίξει το φεστιβάλ και την προσπάθεια που γίνεται να επιβιώσουν ο πολιτισμός και ο κινηματογράφος», λέει η ταλαντούχα ηθοποιός στη Realnews, ενώ μιλά για την ταινία μικρού μήκους στην οποία πρωταγωνιστεί και θα προβληθεί στo πλαίσιο του φεστιβάλ: «Παίζω στην ταινία μικρού μήκους του Κώστα Μπακούρη “Φθινοπωρινά Χριστούγεννα”. Υποδύομαι μια μητέρα δύο παιδιών, ενός κοριτσιού και ενός αγοριού. Η συνθήκη δεν είναι καθόλου εύκολη, γιατί το κορίτσι βρίσκεται στα τελευταία στάδια του καρκίνου. Ο θεατής παρακολουθεί την υπόθεση μέσα από τη ματιά του πρωταγωνιστή, που είναι ο γιος μου. Τα παιδιά βλέπουν την πραγματικότητα με έναν διαφορετικό, γλυκό, παιχνιδιάρικο τρόπο. Ο μικρός αυτός προσπαθεί να φέρει τα Χριστούγεννα πιο νωρίς για να χαρεί η αδελφή του. Η προσέγγιση του Κώστα είναι πολύ διαφορετική από αυτό που περιμένεις, γιατί έχει και θλίψη και χαρά, πολλά συναισθήματα».

Στην ταινία μαζί με τη Β. Παπαδοπούλου πρωταγωνιστούν οι Μάκης Παπαδημητρίου, Παύλος Ορκόπουλος, Εφη Κάντζα, Γιώργος Κοψιδάς, Θάνος Μπίρκος, Δήμητρα Κολλά, Λήδα Κουτσοδασκάλου, Γιάννης Μουσούρης και Παναγιώτα Μουσούρη. Η ταινία έχει ήδη ξεκινήσει τη φεστιβαλική πορεία της, αφού στο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας 2025 απέσπασε το βραβείο Dreamers, ενώ, σύμφωνα με την ανακοίνωση του φεστιβάλ, η επιτροπή ανέδειξε το έργο για την ικανότητά του να εκφράζει τα συναισθήματα οικογενειών με άτομα που έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας.

«Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν τον περασμένο χειμώνα», εξηγεί η Β. Παπαδοπούλου, ενώ στην ερώτηση αν η συνεργασία με τα δύο παιδιά της ξύπνησε το μητρικό φίλτρο, απαντά: «Νιώθω πάντα το μητρικό φίλτρο μέσα μου. Πάντα είχα καλή σχέση με τα παιδιά και τα ανίψια μου. Στα οικογενειακά τραπέζια είμαι αυτή που κάθεται με τα παιδιά. Μου αρέσει πολύ να παίζω και στο θέατρο και στον κινηματογράφο με παιδιά. Είναι απρόβλεπτα και μπορούν να φτιάξουν κάτι που πραγματικά σε εκπλήσσει και μπορεί να σε κάνει να υποδυθείς εντελώς διαφορετικά τον ρόλο σου. Ηταν μια ευτυχής συγκυρία».

Προσωπική ισορροπία

Στην προσωπική της ζωή έχει βρει την απόλυτη ευτυχία πλάι στον σύντροφό της, επίσης ηθοποιό, Θανάση Τοκάκη. Παντρεύτηκαν τον Σεπτέμβριο του 2017 στην Πάτμο, που είναι ο τόπος καταγωγής της Βίκυς. «Αυτό το διάστημα ο Θάνος ετοιμάζει την παράσταση “5ο βήμα”, που θα κάνει πρεμιέρα στις 24 Νοεμβρίου στο Μικρό Χορν, σε σκηνοθεσία του Αλέξανδρου Χρυσανθόπουλου. Μαζί του θα είναι και ο Παντελής Δεντάκης. Παράλληλα, ολοκληρώνει μια νέα ταινία μικρού μήκους», λέει με καμάρι.

Εκτός από τα «Φθινοπωρινά Χριστούγεννα», η Β. Παπαδοπούλου πρωταγωνιστεί και σε μία ακόμη ταινία που θα παρουσιαστεί στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, με πρεμιέρα στις 30 Οκτωβρίου. Η ταινία πραγματεύεται στιγμές της ζωής και της καριέρας ενός μύθου του ελληνικού κινηματογράφου, της Αλίκης Βουγιουκλάκη. Πρόκειται για την ταινία «Θηλυκό», του Κωνσταντίνου Μενελάου, που κινείται στο σταυροδρόμι του ντοκιμαντέρ, της μυθοπλασίας και των μουσικών βιογραφιών. Ο πρωτοεμφανιζόμενος σκηνοθέτης, που συνυπογράφει το σενάριο με τον Παναγιώτη Ευαγγελίδη, συστήνει το «Θηλυκό» ως «ένα φανταστικό πορτρέτο της μεγαλύτερης Ελληνίδας σταρ». Η κεντρική ηρωίδα έχει το όνομα Αλίκη Βουγιουκλάκη και ενσαρκώνεται σε διαφορετικές φάσεις από τις Β. Παπαδοπούλου, Αλκηστη Πουλοπούλου και Τάνια Κέλι.