Viral: Ο Γιώργος Μαζωνάκης τάισε μωρό on air - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Μια πολύ όμορφη στιγμή εκτυλίχθηκε στο επεισόδιο της Κυριακής στο «The Voice» με πρωταγωνιστή τον Γιώργο Μαζωνάκη και ένα… μωρό.

Μια διαγωνιζόμενη έφτασε με το μωράκι της, 6 μηνών, και, όταν ολοκλήρωσε την εμφάνισή της, τρεις από τους τέσσερις κριτές γύρισαν για να τη διεκδικήσουν.

Αυτός που δεν το έκανε ήταν ο Μαζωνάκης, αλλά μετά κατάφερε να κλέψει την παράσταση.

Η Έλενα Παπαρίζου πήρε το μωρό της διαγωνιζόμενης αγκαλιά και το έδωσε στον τραγουδιστή, ο οποίος άρχισε να παίζει μαζί του. Το μωράκι ήταν ήρεμο στα χέρια του και ενώ οι άλλοι τρεις κριτές (Παπαρίζου, Μουζουράκης, Μάστορας) διεκδικούσαν την παίκτρια, αυτός… αφέθηκε στο βλέμμα του μωρού, το οποίο ανέλαβε να το ταΐσει γάλα με το μπιμπερό.

Όσο περνούσε η ώρα μάλιστα, η κάμερα έκανε συνεχώς κοντινά πλάνα στο… δίδυμο, με τον Μαζωνάκη να έχει χαζέψει με το μωράκι, με το οποίο έπαιζε, αγνοώντας πλήρως το ότι το επεισόδιο συνεχιζόταν κανονικά. Κάποια στιγμή το βρέφος… αποκοιμήθηκε στην αγκαλιά του, νιώθοντας πολύ οικεία.