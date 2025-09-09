Βιβλίο με αυτόγραφα των Beatles και των Rolling Stones πωλείται σε δημοπρασία - Real.gr

Βιβλίο με αυτόγραφα που περιέχει υπογραφές από τα «μεγαλύτερα συγκροτήματα της δεκαετίας του 1960» μαζί με βεβαιώσεις βράβευσης που οι Beatles δεν παρέλαβαν ποτέ και ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου του Τζον Λένον πρόκειται να πωληθούν σε δημοπρασία.

Τα αυτόγραφα παραλήφθηκαν από 16χρονη που έγινε φίλη με έναν επιστάτη, τον Ντένις, ο οποίος εργαζόταν στο Δημαρχείο του Σόλσμπερι στην Αγγλία όπου έδωσαν συναυλία οι Beatles τον Ιούνιο του 1963.

Η ιδιοκτήτρια, Εντουίνα Σμιθ λέει ότι κάθισε με τον Πολ ΜαΚάρτνεϊ και ήταν με τους Beatles για μια ώρα πριν από την συναυλία τους, αφού ο Ντένις άφησε την ίδια και μία της να μπουν από την πίσω πόρτα.