Βούλα Πατουλίδου: Στη Λέσβο για να εκπληρώσει το τάμα της στον Ταξιάρχη – ΦΩΤΟ - Real.gr

Η Βούλα Πατουλίδου επισκέφτηκε τη Λέσβο και συγκεκριμένα το μοναστήρι του Ταξιάρχη Μανταμάδου έπειτα από 33 χρόνια για να εκπληρώσει ένα τάμα της.

Όπως ανέφερε στην ανάρτησή της η χρυσή Ολυμπιονίκης της Βαρκελώνης η πρώτη φορά που είχε επισκεφθεί το μοναστήρι ήταν μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες μαζί με τον σύζυγό της Δημήτρη Ζαρζαβατσίδη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τον Ιούλιο του 2025 σε ηλικία 69 ετών έπειτα από πολύχρονη μάχη με τον καρκίνο.

Διαβάστε το αρχικό δημοσίευμα Βούλα Πατουλίδου: Στη Λέσβο για να εκπληρώσει το τάμα της στον Ταξιάρχη – ΦΩΤΟ στο InStyle.