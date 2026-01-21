Βρεττός Βρεττάκος: Η αντίδρασή του όταν είδε mail από τη Beyonce – «Δεν απαντήσαμε γιατί νομίζαμε ότι ήταν spam» - Real.gr

Καλεσμένος στην εκπομπή «The 2Night Show» βρέθηκε ο Βρεττός Βρεττάκος τα μεσάνυχτα της Τρίτης 20 Ιανουαρίου. Ο επιτυχημένος σχεδιαστής μόδας μίλησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για την πορεία του στον χώρο της μόδας και τη συνεργασία του με τη Beyonce. Πώς έγινε η πρώτη προσέγγιση από τον στυλίστα της Beyonce και η αντίδρασή του όταν είδε το mail. […]

