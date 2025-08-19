Βύρων Βασιλειάδης - Εριέττα Κούρκουλου: Χτίζουν το σπίτι των ονείρων τους - Real.gr

Απολαμβάνοντας ήρεμες στιγμές στην Πάρο με τα δύο τους παιδιά, η Εριέττα Κούρκουλου και ο Βύρων Βασιλειάδης ανυπομονούν για τη νέα τους κατοικία στον Αστέρα Βουλιαγμένης, η οποία θα είναι έτοιμη σε δύο χρόνια.

Της ΕΛΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Η Εριέττα Κούρκουλου περνά το φετινό καλοκαίρι στην Πάρο μαζί με τον σύζυγό της, Βύρωνα Βασιλειάδη, και τους δύο γιους τους, Νίκο και Λέοντα. Το ζευγάρι επισκέπτεται το κυκλαδίτικο νησί κάθε χρόνο και έχει γίνει σημείο αναφοράς για τις οικογενειακές τους διακοπές. Οι ημέρες τους κυλούν ήρεμα και ξέγνοιαστα, με πρωινές βουτιές σε κρυστάλλινα νερά, απογευματινές βόλτες στα σοκάκια και στιγμές χαλάρωσης στην εξοχική κατοικία που διαθέτουν εκεί με θέα το Αιγαίο.

Η ιδρύτρια του οργανισμού Save a Greek Stray, γνωστή για τη δράση της στην προστασία των αδέσποτων ζώων, απολαμβάνει πλήρως τον ρόλο της μητέρας και της συζύγου. Στο Instagram μοιράζεται συχνά με τους διαδικτυακούς της φίλους φωτογραφίες γεμάτες παιδικά χαμόγελα, αγκαλιές και μικρές, αυθόρμητες στιγμές που αποτυπώνουν την ευτυχία τους.

Ωστόσο, το φετινό καλοκαίρι έχει και κάτι διαφορετικό. Πίσω από την ανεμελιά των διακοπών, η Εριέττα και ο Βύρων σκέφτονται και σχεδιάζουν το μέλλον τους. Σε δύο χρόνια, η οικογένεια θα ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο ζωής στη Βουλιαγμένη, στην πολυτελή βίλα που χτίζεται στον θρυλικό Αστέρα και φέρει την υπογραφή του διεθνούς brand «Four Seasons», σε μια γειτονιά που χαρακτηρίζεται ως το ελληνικό Μπέβερλι Χιλς, με θέα τον Σαρωνικό και τις Φλέβες.

Πρόκεται για μία από τις 13 εντυπωσιακές βίλες του συγκροτήματος, με εμβαδόν περίπου 1.000 τ.μ. σε οικόπεδο 5-6 στρεμμάτων. Η βίλα θα συνδυάζει μοντέρνα αρχιτεκτονική, μινιμαλιστική αισθητική με υλικά που εναρμονίζονται με το φυσικό περιβάλλον, εξασφαλίζοντας στιλ και ιδιωτικότητα. Στο ίδιο συγκρότημα, μία από τις βίλες ανήκει στον αδελφό της Εριέττας, Φίλιππο Κούρκουλο-Λάτση.

Η περιοχή θεωρείται από τις πιο ακριβές όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώς, με βίλες που κοστίζουν πάνω από 50 εκατομμύρια ευρώ η καθεμία. Στην ίδια ακτογραμμή βρίσκονται οι βίλες πολλών ισχυρών της ελληνικής ναυτιλίας και επιχειρηματικότητας, καθώς και η βίλα του αδελφού της, Πάρη Κασιδόκωστα-Λάτση, η κατοικία της μητέρας της Μαριάννας Λάτση, αλλά και των οικογενειών Διαμαντίδη, Μαρτίνου, Δρακόπουλου.

Για την ώρα, οι ημέρες στην Πάρο συνεχίζονται με ήλιο, θάλασσα και χαμόγελα. Κάπου στον ορίζοντα, όμως, μαζί με το απέραντο μπλε υπάρχει και η εικόνα του σπιτιού που θα στεγάσει τα όνειρα και την καθημερινότητά τους για τα επόμενα χρόνια. Το σπίτι στη Βουλιαγμένη δεν είναι απλώς μια πολυτελής κατοικία, είναι ο χώρος όπου σκοπεύουν να μεγαλώσουν τα παιδιά τους, να φιλοξενήσουν φίλους και να δημιουργήσουν νέες αναμνήσεις.

