Eνα νέο τραγούδι από τη θρυλική Whitney Houston κυκλοφόρησε με τίτλο «He Can Use Me». Ηχογραφήθηκε το 1981 από την τραγουδίστρια όταν ήταν 17 ετών και περιέχεται στο δεύτερο γκόσπελ άλμπουμ της «I Go to the Rock: The Gospel Music of Whitney Houston» το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 24 Μαρτίου. Να σημειωθεί ότι στο πολυαναμενόμενο νέο άλμπουμ υπάρχουν άλλα πέντε ακυκλοφόρητα τραγούδια της.