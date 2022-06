Χαμός στον γάμο της Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Ο πρώην σύζυγός της εισέβαλε στην έπαυλη - ΒΙΝΤΕΟ

Ο 40χρονος συνελήφθη από την αστυνομία της Ventura και του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για καταπάτηση, βανδαλισμό. Της σύλληψης προηγήθηκε έντονος διαπληκτισμούς με τους φρουρούς ασφαλείας της Σπίαρς.

Λίγα λεπτά πριν συλληφθεί, ο Αλεξάντερ κατάφερε να καταγράψει τον εαυτό του στο Instagram καθώς έτρεχε μέσα από μονοπάτια σε πλαγιές λόφων πλησιάζοντας το πίσω μέρος του σπιτιού της πρώην συζύγου του. Λίγες ώρες πριν ξεκινήσει η τελετή, κατάφερε να σκαρφαλώσει έναν φράχτη, να κατέβει μια βραχώδη πλαγιά και να εισβάλει μέσα στον χώρο του γάμου, ενώ παράλληλα έλεγε στην ασφάλεια ποιος ακριβώς ήταν και γιατί βρισκόταν εκεί.

Britney Spears' first husband CRASHES her wedding before being tackled to the ground https://t.co/DsyhaQaO0cpic.twitter.com/9t4lp0Nfbo